Кіра Найтлі неприємно здивувала шанувальників

33-річна актриса Кіра Найтлі відвідала захід в рамках кінофестивалю в Торонто: на нових фото вона виглядає набагато старшою за свої роки.

Днями стартував міжнародний фестиваль TIFF-2018. Зірки, які ще не відпочилі після марафону червоних доріжок у Венеції, поквапилися в Торонто, щоб взяти участь у не менш насиченій програмі прем'єр і закритих вечерь.

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10 вересня один з показів відвідала Кіра Найтлі. Актриса із задоволенням позувала фотографам, демонструючи чорне оксамитове плаття, розшите бісером. Нові фотографії Кіри неприємно здивували інтернет-користувачів: читачі порталу MailOnline заявили, що знаменитість виглядає різко постарілою. Багатьом навіть здалося, що зараз Найтлі виглядає ровесницею 44-річної Хіларі Суонк, яка також була присутня на заході.

Можливо, "злий жарт" із зіркою зіграв занадто щільний макіяж, який підкреслив зморшки, або її похмурий наряд.

33-річна актриса Кіра Найтлі відвідала захід в рамках кінофестивалю в Торонто

33-річна актриса Кіра Найтлі відвідала захід в рамках кінофестивалю в Торонто

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