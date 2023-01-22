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Кінопремія BAFTA 2023 – відомі усі номінанти на британський аналог Оскара
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Кому дістанеться британська відзнака за найкращі роботи у кіноіндустрії вже майже вирішено. Оприлюднили перелік номінантів, які можуть стати переможцями у своїх категоріях. Читайте далі та дізнайтеся більше про них!
BAFTA – це відзнака від британської академії кіно та телевізійних мистецтв. Нагородження переможців відбувається щороку, де визначають найкращі фільми за останній рік. Цьогоріч переможців оголосять на церемонії вручення кінопремії EE BAFTA Film Awards 19 лютого. Подія відбудеться у Лондоні, розпочнеться о 21 годині в Королівському фестивальному залі Southbank Centre.
І ще: Назвали найкращі фільми та серіали за версією премії Critics Choice Awards у 2023 році
Цікаво, що фільм "На західному фронті без змін" цьогоріч отримав найбільшу кількість номінацій – 14. Таким чином ця кіноробота стала в один ряд із найбільш номінованих неангломовних фільмів в історії BAFTA.
Офіційний трейлер від Netflix "На Західному фронті без змін":
Список усіх номінантів премії BAFTA Film Awards:
Найкращий фільм:
- "На західному фронті без змін"
- "Банші Інішерина"
- "Елвіс"
- "Все завжди і водночас"
- "Тар"
Найкращий режисер:
- Едвард Бергер, "На західному фронті без змін"
- Мартін Мак-Дона, "Банші Інішерина"
- Пак Чхан Ук, "Рішення піти"
- Деніел Шайнерт, "Все завжди і водночас"
- Тодд Філд, "Тар"
- Джина Прінс-Байтвуд, "Королева-воїн"
Найкраща актриса:
- Кейт Бланшетт, "Тар"
- Віола Девіс, "Королева-воїн"
- Деніелл Дедвайлер, "До"
- Ана де Армас, "Білявка"
- Емма Томпсон, "Любов за викликом"
- Мішель Єо, "Все завжди і водночас"
Найкращий актор:
- Остін Батлер, "Елвіс"
- Колін Фаррелл, "Банші Інішерина"
- Брендан Фрейзер, "Кит"
- Деріл МакКормак, "Любов за викликом"
- Пол Мескаль, "Сонце моє"
- Білл Наї, "Жити"
Переглянути усіх номінантів у всіх номінаціях можна за ЦИМ посиланням.
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