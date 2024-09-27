Цей серіал зібрав 5,3 мільйона переглядів за перші чотири години з прем'єри

Серіал "Пінгвін", у якому головні ролі виконують Колін Фаррелл та Крістін Міліоті, зібрав 5,3 мільйона переглядів у США на всіх платформах за перші чотири дні після прем'єри.

Це число охопллює повторні трансляції на HBO та перегляди на стрімінгових платформах. Про це повідомляє Variety.

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На HBO відбулася прем’єра серіалу "Пінгвін" – спін-оффа фільму "Бетмен" (2022), де ролі злодія Освальда Кобблпота грає невпізнаваний Колін Фаррелл. За перші чотири дні прем’єри серіал має 5,3 млн переглядів в США.

Наразі це один з найпопулярніших проєктів платформи, що випередив "Спадкоємців", яких у перші дні подивилося 4,9 мільйона людей, та "Білий лотос" (4,1 мільйона глядачів).

"Пінгвін" захопив аудиторію не тільки потужним кримінальним сюжетом, а і глибоким психологізмом у зображенні характерів персонажів – зокрема, неоднозначного Оза.

Серіал "Пінгвін" / Warner Bros

Детальніше про серіал "Пінгвін":

Дія серіалу відбувається через тиждень після подій у "Бетмені" і розповідає про прихід до влади в злочинному Готемі Освальда "Оза" Кобба, відомого як Пінгвін (Колін Фаррелл). Пінгвін – вкритий шрамами, вразливий та очевидно травмований у минулому чоловік, кримінальний авторитет, колишня права рука бойового босса мафії Кармайна Фальконе, який прагне влади після смерті боса.

За сюжетом, на його шляху встає Софія Фальконе (Крістін Мілоті), сестра Кармайна, яка вступає в боротьбу з Кобблпотом. А допомагає Пінгвіну новий персонаж Віктор Агилар – підліток, який втратив дім і сім’ю. Він стає шофером Кобблпота і його другом, у стосунках з яким підступний Пінгвін розкривається з іншого боку.

Серіал "Пінгвін" / Warner Bros

Від 20 вересня 2024 року 8-серійний серіал "Пінгвін" доступний з озвучкою українською мовою на платформі Megogo.

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