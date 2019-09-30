Kingsman: Люди короля: з'явився новий захопливий трейлер

З'явився другий трейлер фільму Kingsman: Люди короля (The King's Man), який вже підкорив мережу. Продовження пригод таємної організації вийде у 2020 році. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Студія 20th Century Fox презентувала новий трейлер до стрічки Kingsman: Люди короля (The King's Man), дата виходу якого запланована на 27 лютого 2020 року.

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Новий фільм стане приквелом до картин серії Kingsman і розповість про історію однойменної таємної організації. У центрі подій опиниться молодий агент Тристан та граф Оксфорд, які вляпались у смертельні ігри з кримінальним світом. Чи вдасться їм перехитрити найрозумніших людей світу та не дозволити розпочатись війні - дізнаємось незабаром.

У головних ролях: Рейф Файнс, Метью Гуд, Джимон Хонсу, Стенлі Туччі, Том Холландер, Даніель Брюль та інші.

Kingsman: Люди короля, дивитись трейлер фільму онлайн:

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