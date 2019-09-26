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Ірландець: трейлер фільму Скорсезе з Робертом де Ніро
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У мережі показали офіційний трейлер до нового фільму Ірландець (The Irishman) від Мартіна Скорсезе зі справді зірковим акторським складом. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Стрімінговий сервіс Netflix випустив промо до одного зі своїх найдорожчих проєктів, а саме стрічки Ірландець (The Irishman) Мартіна Скорсезе. Дата виходу стрічки запланована на 27 листопада на платформі.
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Сюжет драматично-кримінального фільму за романом "Я чув, ти фарбуєш будинки" Чарльза Брандта розповідає про мафіозі та члена профспілки Френка Ширане. Чоловік не просто так отримав прізвисько "Ірландець", адже на його руках кров 25 гангстерів, серед яких навіть відомий Джиммі Хоффі.
У головних ролях: Роберт де Ніро, Аль Пачіно, Джо Пеші, Боббі Каннавале, Гарві Кейтель та інші.
Ірландець 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:
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