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Ель Каміно: трейлер фільму-продовження Пуститися берега
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У мережі з'явився трейлер повнометражного фільму Ель Каміно (El Camino: A Breaking Bad Movie), який є прямим продовженням відомого серіалу Пуститися берега. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Церемонія вручення "телевізійного Оскара" Еммі 2019 відзначилась не лише нагородженням, а й свіжими промо. Стрімінговий сервіс Netflix показав тизер до стрічки Ель Каміно (El Camino: A Breaking Bad Movie), дата виходу якого запланована вже на 11 жовтня.
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Відзначимо, що фільм покаже продовження історії одного із ключових героїв шалено популярного серіалу, а саме Джессі Пінкмана. Що чекає на нього далі після кривавих подій фінального сезону – поки невідомо, але легко точно не буде.
Нагадаємо, що серіал завершився тим, що Волтер Вайт пожертвував собою, аби його колишній колега у кримінальних справах Джессі міг вижити. Щоправда, хлопцеві не надто пощастило, адже він пробув кілька місяців у полоні нацистів. У промо можна побачити героя, який шокований сидить в авто та слухає місцеві новини по радіо. Крізь шум можна почути про стрілянину, тіла 9-х чоловіків та невідомого, який покинув місце убивств і тепер у розшуку.
У головних ролях: Аарон Пол, Метт Л. Джонс, Чарльз Бейкер та інші.
Ель Каміно: Пуститися берега 2019: дивитись трейлер фільму онлайн:
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