Kingsman: Люди короля: вийшов новий ефектний трейлер

У мережі з'явився новий повноцінний трейлер фільму Kingsman: Люди короля (The King's Man), прем'єру якого перенесли через пандемію коронавірусу. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Кіностудія 20th Century Fox випустила нове промо до стрічки Kingsman: Люди короля (The King's Man), дату виходу якого перенесли з 27 лютого на 18 вересня через пандемію коронавірусу.

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Новинка буде приквелом до фільмів серії Kingsman, а сюжет розкриє історію однойменної таємної організації. У центрі подій опиниться молодий агент Тристан та граф Оксфорд, які вляпались у смертельні ігри з кримінальним світом. Чи вдасться їм перехитрити найрозумніших людей світу та не дозволити розпочатись війні - дізнаємось незабаром.

Головні ролі виконали Рейф Файнс, Метью Гуд, Джимон Хонсу, Стенлі Туччі, Том Холландер та інші.

Kingsman: Люди короля, дивитись трейлер фільму онлайн:

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