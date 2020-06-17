Гніздо: трейлер психологічного фільму з Джудом Лоу

У мережі вийшов перший трейлер до нового фільму Гніздо (The Nest), де головну роль виконав Джуд Лоу. Стрічки вийде на екрани вже восени. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Нова психологічна драма Гніздо (The Nest) з програми кінофестивалю "Санденс" від режисера Шона Даркіна вийде на екрани вже 24 вересня.

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Сюжет фільму розповідає про брокера, якому не надто щастить у житті. Тож він разом з родиною вирішує повернутись зі США до рідної Англії, аби хоч якось покращити своє життя. Але феєрія приїзду триває недовго, адже тут на нього чекає далеко не той успіх, про який він мріяв. Головні ролі виконали Джуд Лоу та Керрі Кун.

Гніздо, дивитись трейлер фільму онлайн:

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