King's Bounty 2: вийшов перший трейлер гри

Компанія 1С представила перший трейлер покрокової рольової стратегії King's Bounty 2. Розробники також опублікували мінімальні системні вимоги і розкрили варіанти видань.

King's Bounty 2 – це друга гра після перезапуску популярної франшизи у 2007 році. За словами творців, вона повинна отримати нелінійний сюжет, а також поліпшену бойову систему. Гравець буде мати можливість вибирати одного з трьох героїв зі своєю історією.

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King's Bounty 2 повинна бути випущена у 2020 році для ПК, Xbox One і PlayStation 4.

Покрокові бої стануть основою геймплея, однак велике значення також отримає ландшафт. Крім того, розробники додали нове дерево прокачування. Герой отримає чотири шляхи розвитку, а саме Силу, Майстерність, Порядок і Анархію.

Мінімальні системні вимоги для ПК:

64-бітова Windows 10;

процесор 4-ядерний Intel або AMD на частоті 2,5 ГГц;

об'єм оперативної пам'яті 16 ГБ;

відеокарта Nvidia GeForce 470 GTX або AMD Radeon 6870 HD;

місце на диску до 20 ГБ.

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