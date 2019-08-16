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King's Bounty 2: вийшов перший трейлер гри
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Компанія 1С представила перший трейлер покрокової рольової стратегії King's Bounty 2. Розробники також опублікували мінімальні системні вимоги і розкрили варіанти видань.
King's Bounty 2 – це друга гра після перезапуску популярної франшизи у 2007 році. За словами творців, вона повинна отримати нелінійний сюжет, а також поліпшену бойову систему. Гравець буде мати можливість вибирати одного з трьох героїв зі своєю історією.
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King's Bounty 2 повинна бути випущена у 2020 році для ПК, Xbox One і PlayStation 4.
Покрокові бої стануть основою геймплея, однак велике значення також отримає ландшафт. Крім того, розробники додали нове дерево прокачування. Герой отримає чотири шляхи розвитку, а саме Силу, Майстерність, Порядок і Анархію.
Мінімальні системні вимоги для ПК:
- 64-бітова Windows 10;
- процесор 4-ядерний Intel або AMD на частоті 2,5 ГГц;
- об'єм оперативної пам'яті 16 ГБ;
- відеокарта Nvidia GeForce 470 GTX або AMD Radeon 6870 HD;
- місце на диску до 20 ГБ.
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