Diablo III: студія Blizzard підтвердила оновлення культової гри

Компанія Blizzard опублікувала замітку з планами щодо підтримки гри, якій в поточному році виповнилося сім років. Розробники пообіцяли змінити ігровий баланс Diablo III.

"Наша команда старанно працює над новими тематичними сезонами, новими комплектами для всіх класів, десятками легендарних властивостей і цілої низки змін, які зачіпають класи героїв і баланс гри. Ми також плануємо заходи щодо підвищення зручності гри і вдосконалення ігрових систем", – запевняють розробники. З їхніх слів, нововведення будуть з'являтися в грі поступово.

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За словами творців, сезони в Diablo III до сих пір дуже популярні. Наприклад, 16 сезон за кількістю гравців не поступався 12, коли в грі з'явився клас некроманта, а поточний 17 не сильно йому поступається. Тестування перед новими сезонами триватимуть близько тижня з попередньою публікацією всіх нововведень і виправлень.

"Ми також хочемо додатково звернути увагу на зміни безпосередньо пов'язані з вашими відгуками. Не всі зміни засновані на результатах відкритого тестування. Іноді ми знаходимо ідеї в аргументованій темі на форумі, яку помічаємо в середині сезону, – і працюємо над їхніми втіленням кілька тижнів, проводячи ретельне внутрішнє тестування", – додали автори гри.

Diablo III – комп'ютерна гра в жанрі Action/RPG, розроблена і випущена американською компанією Blizzard Entertainment, для платформ Microsoft Windows, Mac OS X, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One і Switch. Гра є частиною серії ігор Diablo і прямим продовженням Diablo II.

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