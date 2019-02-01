Кінець світу: як весело провести свій останній день

Кінець світу 2019 року очікувався 1 лютого, однак щось пішло не так, і життя продовжується. Але Радіо МАКСИМУМ зібрало кумедні поради, як провести останній день.

Новини про кінець світу з'являються настільки часто, що люди могли б втілювати найпотаємніші мрії майже щомісяця. У 2019 році 1 лютого також конспірологи вважали, що астероїд 2002 NT7 зіткнеться з Землею. Однак цього разу знову все обійшлось. Але що робити, якщо ви вже налаштувались на свій останній день? Радіо МАКСИМУМ зібрало найвеселіші ідеї, як провести апокаліпсис. Обережно, сарказм, іронія та гумор!

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Не забудьте покататись на санках

Беріть лопату та санки! Весна вже не за горами, однак на вулицях ще можна зустріти останні береги снігу, а водії з непідробними емоціями маневрують на дорогах з ожеледицею. Тому, в останній день можна зробити щось корисне та веселе, а саме спершу покататись на залишках снігових заметів, а опісля – їх прибрати. Все ж, кінець світу треба зустрічати "при параді".

Поприбираєте в суботу

Порядок у житті. Настав цей момент, коли ваша домівка може абсолютно чесно претендувати на звання постапокаліптичної, тому забудьте про прибирання! Зате пора навести лад у власному житті. Вас щось хвилює – розкажіть про це, але не на парканах чи стінах будинків. Давно планували стрибнути з парашутом чи продегустувати справжню мексиканську їжу – вперед!

З друзями апокаліпсис веселіший

Зберіть друзів. Тільки у компанії людей, які мають схожі думки, можуть народитись справді геніальні ідеї, як можна разом гучно та весело провести останній день життя. Головне, щоб на наступний день ви не почувались так, наче відбивали атаку зомбі.

Відгуляйте кінець світу

Перевірте свою стійкість до веселощів! Коли кінець світу припадає на п'ятницю, то плани на вечір стають однозначними – затишний заклад чи домашні посиденьки з чимось з градусом. Будь це пиво чи кефір, але саме час перевірити на собі інформацію Уляни Супрун. А останній пост міністра про цілющі властивості марихуани можна перенести на наступний кінець світу.

Вмикай Радіо МАКСИМУМ

Вмикайте Радіо МАКСИМУМ! Який кінець світу без крутого саундтреку? Як у всіх серйозних фільмах, музичний супровід вашого дня повинен бути максимально ефектним та епічним! Тому вмикайте ефір улюбленого радіо (звісно ж, це Радіо МАКСИМУМ) або ж станції Максимум хітів, Максимум українське, Максимум рок чи Максимум 90-і. Тільки разом, підспівуючи, ми зможемо вижити у цьому світі новин про апокаліпсис :)

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