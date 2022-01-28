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Кінь на подіумі та романтизація насильства: Chanel вщент розкритикували у мережі
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У рамках Паризького тижня високої моди культовий французький бренд Chanel представив свою нову кутюрну колекцію. Однак, далеко не всім її подача припала до душі.
На початку дебюту Chanel на Paris Couture Week 2022 Шарлотта Казірагі – онука принцеси Монако Грейс Келлі та посол бренду Chanel з 2020 року – проїхала подіумом на своєму 8-річному коні Кускусі, пише insider.
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Момент з конем мав стати відсиланням до самої Коко Шанель, яка любила верхову їзду та ввела в жіночу моду штани, щоб їздити верхи у сідлі "по-чоловічому". Проте такий жест з боку бренду не дуже сподобався зоозахисникам. Багатьох обурила присутність тварини на показі.
Користувачів також обурив макіяж моделей. Розтушовані навколо ока чорні тіні мали стати відсиланням до авангардного макіяжу початку XX століття, але багатьом нагадали швидше наслідки домашнього насильства.
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