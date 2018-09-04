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Кінь БоДжек: трейлер нового сезону серіалу для дорослих
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У мережі з'явився перший трейлер до продовження анімаційного серіалу "Кінь БоДжек".
У мережі з'явився перший трейлер до продовження анімаційного серіалу "Кінь БоДжек". Прем'єра вже п'ятого сезону запланована на 14 вересня. Промо показує, як головний герой та його друзі намагаються повернути собі нормальне життя і не скотитись зовсім.
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Кінь БоДжек (англ. BoJack Horseman) — американський анімаційний трагікомедійний серіал про екс-зірку шоу-бізу, антропоморфного коня БоДжека, який страждає від алкоголізму та припадків несерйозності.
Кінь БоДжек: дивіться трейлер серіалу онлайн:
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