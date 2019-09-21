Гострі картузи 5 сезон: дивіться новий трейлер серіалу

У мережі з'явився новий трейлер до п'ятого сезону популярного кримінального серіалу Гострі картузи (Peaky Blinders), який невдовзі вийде на екранах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Netflix поділився свіжим промо до продовження драматично-кримінального серіалу Гострі картузи (Peaky Blinders) про бандитське сімейне угрупування. Дата виходу 5 сезону запланована вже на 4 жовтня.

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Сюжет продовжить розгортатись навколо кримінальних справ сімейства Шелбі. Щоправда, вже у 1929 році в Лондоні Томас Шелбі стає членом британського парламенту. Нова значна посада точно додасть не лише бонусів, а й проблем.

У головних ролях: Кілліан Мерфі, Хелен МакКрорві, Пол Андерсон, Сем Клафлін, Софі Рандл та інші.

Гострі картузи 5 сезон: дивитись трейлер серіалу онлайн:

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