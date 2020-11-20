На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Кімнатна рослина з людським волоссям налякала жінку: фотофакт
-
- 45
Ліза Лунем з австралійського штату Квінсленд під час пересадки кімнатних рослин виявила, що горщик, в якому росли її каладіуми, замість грунту заповнений людським волоссям. Вона сфотографувала моторошну знахідку і показала знімок у Facebook.
"Це не кокосове лушпиння, а людське волосся", – написала налякана жінка в описі до фотографій. Багато користувачів мережі визнали горщик з волоссям огидним, хтось жартома порадив їй покликати священника.
І ще: Хлопець показав, що всередині какао-бобів, і це злякало ласунів (відео)
Але знайшлися й ті, хто спробував все пояснити. Одна з жінок залишила коментар, в якому висловила припущення, що волосся потрапило у компост разом зі сміттям. "Я завжди кидаю в компост волосся з гребінця або з пилососа", – сказала вона.
Дехто з тих, хто побачив горщик в соцмережі, припустили, що волосся може бути корисне для рослин: "Воно повільно віддає рослині поживні речовини і азот. Якраз те, що їй потрібно", "Підтверджую, я додала волосся в грунт до деяких з моїх рослин, і вони почали добре рости".
Читайте також: У TikTok показали несподіваний спосіб приготувати стейк: відео
-
13:49Ігри Elite Dangerous та The World Next Door роздають безкоштовно в Epic Games Store
-
13:17Надя Дорофєєва – Gorit: дивіться відвертий кліп на першу сольну пісню співачки
-
12:50Доглянутий Volkswagen Golf з мільйонним пробігом продають за символічну суму
-
12:22Кімнатна рослина з людським волоссям налякала жінку: фотофакт
-
11:47У Єлизавети II і принца Філіпа річниця весілля: представлено новий портрет подружжя
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
11:19Лев з нафарбованими нігтями та ангел в гольфах: реакція мережі на ескіз Державного герба
-
10:48В Україні відкрили автодорогу з товщиною бетонного покриття 26 см
-
10:20Дженніфер Еністон вразила шанувальників молодістю на фото без фільтрів
-
09:47Марсіанські пейзажі в Україні: у мережі з'явилися приголомшливі фото Куяльницького лиману
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 20 листопада
-
08:50Дівчина оригінально повернула телефон колишньому, спричинивши переполох у Києві
-
08:24Науковці з'ясували, скільки годин сну необхідно для здорового серця
-
07:46Платіжний сервіс Google Pay отримав нові функції: перелік змін
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:17Погода в Україні 20 листопада: де пройдуть дощі зі снігом
- 19 листопада
-
21:52Сусідка: слухайте справжній хіт від Панаса Буйного
-
21:24Правила Євробачення-2021 змінили через пандемію коронавірусу
-
21:0520 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:43Данські науковці розповіли, наскільки ефективно медичні маски захищають від COVID-19
-
20:14Рейтинг найгірших паролів 2020 року: перевірте, чи в ньому немає вашого
-
19:44Ці популярні продукти можуть викликати головний біль
-
19:17Барак Обама знявся для обкладинки американського InStyle
-
18:53Блогер назвав головний недолік Apple Mac mini: відео
-
18:33DeLorean з фільму Назад у майбутнє проти мініатюрного Tesla Cybertruck: епічна гонка
-
13:17Надя Дорофєєва – Gorit: дивіться відвертий кліп на першу сольну пісню співачки
-
11:19Лев з нафарбованими нігтями та ангел в гольфах: реакція мережі на ескіз Державного герба
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 20 листопада
-
07:17Погода в Україні 20 листопада: де пройдуть дощі зі снігом
- 19 листопада
-
20:14Рейтинг найгірших паролів 2020 року: перевірте, чи в ньому немає вашого
-
18:18Ідеальний бабцефон: ТОП 3 телефони для старших людей
-
15:11В Україні офіційно ввели штрафи за відсутність маски: все, що треба знати
-
11:23Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
-
09:25Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада
- 18 листопада
-
21:56Найкращі напої, які корисно пити перед сном
-
20:17Зима близько: як знакам Зодіаку підготуватись до грудня
-
17:17Максимально захищений: як вибрати смартфон для представників робітничих професій
-
14:20Названо найкращі туристичні еконапрямки у 2021 році
-
11:18Рай перфекціоніста: фото речей і не тільки, яким бракувало порядку
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада
-
07:21Дивіться на найшвидший Audi TT RS: на ньому їздить пенсіонер (відео)
- 17 листопада
-
20:1710 правил використання презерватива, яких має дотримуватися кожен
-
17:01Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
15:40Матч Швейцарія – Україна скасовано: відома причина
-
13:51Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху
-
11:19Простий психологічний тест: оберіть квітку на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 листопада
-
07:19Погода в Україні 17 листопада: прогноз на сьогодні
- 16 листопада
-
20:19Забула, як займатись справжнім сексом: порнозірка Лана Роудс здивувала історією (18+)
-
18:50Чому інколи корисно нічого не робити і як це допомагає у житті