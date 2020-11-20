Кімнатна рослина з людським волоссям налякала жінку: фотофакт

Ліза Лунем з австралійського штату Квінсленд під час пересадки кімнатних рослин виявила, що горщик, в якому росли її каладіуми, замість грунту заповнений людським волоссям. Вона сфотографувала моторошну знахідку і показала знімок у Facebook.

"Це не кокосове лушпиння, а людське волосся", – написала налякана жінка в описі до фотографій. Багато користувачів мережі визнали горщик з волоссям огидним, хтось жартома порадив їй покликати священника.

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Але знайшлися й ті, хто спробував все пояснити. Одна з жінок залишила коментар, в якому висловила припущення, що волосся потрапило у компост разом зі сміттям. "Я завжди кидаю в компост волосся з гребінця або з пилососа", – сказала вона.

Дехто з тих, хто побачив горщик в соцмережі, припустили, що волосся може бути корисне для рослин: "Воно повільно віддає рослині поживні речовини і азот. Якраз те, що їй потрібно", "Підтверджую, я додала волосся в грунт до деяких з моїх рослин, і вони почали добре рости".

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