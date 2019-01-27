Ким поповнився тренерський штаб молодіжної збірної України

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів, хто увійшов до його тренерського штабу.

Серед асистентів варто виділити двох екс-гравців київського "Динамо" Олександра Мелащенка та Василя Кардаша.

І ще: Андрій Шевченко проголосив зворушливу промову перед матчем Мілана: відео

"Помічники у мене будуть Олександр Мелащенко, Василь Кардаш, тренер з аналітики Євген Гресь, ще один помічник Олексій Чистяков, ведемо переговори з Віталієм Ревою", – сказав Ротань. Також він повідомив, як переглядає кандидатів у збірну України.

"Зараз начебто, багато часу, але і аналітичної роботи досить. Десь дивишся футболістів в інтернеті, де вони там грають матчі. Хочеться більше тренуватися, звичайно ж, але чудово розуміємо, що лише 4-5 разів на рік будуть збори, де ми будемо бачитися, і потрібно бути максимально готовим до цього".

Перший збір української молодіжки відбудеться в березні, тренерський штаб збирається уважно переглянути гравців 1998 року народження. "Перше знайомство у нас буде в березні, з 18-го по 26-е, плануємо провести турнір у Туреччині".

Читайте також: Ракицький пішов з Шахтаря: кому віддали його номер