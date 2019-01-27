Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Ким поповнився тренерський штаб молодіжної збірної України

  • 24
Перший збір української молодіжки відбудеться в березні - фото 1
Перший збір української молодіжки відбудеться в березні / Олимпик

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів, хто увійшов до його тренерського штабу.

Серед асистентів варто виділити двох екс-гравців київського "Динамо" Олександра Мелащенка та Василя Кардаша.

І ще: Андрій Шевченко проголосив зворушливу промову перед матчем Мілана: відео

"Помічники у мене будуть Олександр Мелащенко, Василь Кардаш, тренер з аналітики Євген Гресь, ще один помічник Олексій Чистяков, ведемо переговори з Віталієм Ревою", – сказав Ротань. Також він повідомив, як переглядає кандидатів у збірну України.

"Зараз начебто, багато часу, але і аналітичної роботи досить. Десь дивишся футболістів в інтернеті, де вони там грають матчі. Хочеться більше тренуватися, звичайно ж, але чудово розуміємо, що лише 4-5 разів на рік будуть збори, де ми будемо бачитися, і потрібно бути максимально готовим до цього".

Перший збір української молодіжки відбудеться в березні, тренерський штаб збирається уважно переглянути гравців 1998 року народження. "Перше знайомство у нас буде в березні, з 18-го по 26-е, плануємо провести турнір у Туреччині".

Ким поповнився тренерський штаб молодіжної збірної України - фото 303968

Читайте також: Ракицький пішов з Шахтаря: кому віддали його номер

Джерело: isport
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31305
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 671
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1161946
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Футбол Динамо