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У США школярку відправили до в'язниці за невиконане домашнє завдання

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У США школярку відправили до в'язниці за невиконане домашнє завдання - фото 1

Американську школярку суддя відправила до в'язниці через те, що та не виконала шкільне домашнє завдання. Цей випадок привернув увагу правозахисників.

Минулого року 15-річна Грейс була звинувачена в крадіжці і нападі. Підлітку влаштували випробувальний термін в навчальному закладі. У травні поточного року суддя направила дівчину в комплекс для неповнолітніх порушників через порушення, як вона вважала, умов – Грейс не робила домашні завдання.

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Однак лікарі діагностували у школярки синдром дефіциту уваги. В американських школах через пандемію коронавірусу проходять онлайн-заняття, а дівчинці таке навчання давалося дуже важко.

Правозахисники домоглися перегляду справи Грейс, назвавши рішення суду таким, яке викликає занепокоєння.

У США школярку відправили до в'язниці за невиконане домашнє завдання - фото 416265

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Джерело: metrotimes
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