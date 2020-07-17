У США школярку відправили до в'язниці за невиконане домашнє завдання

Американську школярку суддя відправила до в'язниці через те, що та не виконала шкільне домашнє завдання. Цей випадок привернув увагу правозахисників.

Минулого року 15-річна Грейс була звинувачена в крадіжці і нападі. Підлітку влаштували випробувальний термін в навчальному закладі. У травні поточного року суддя направила дівчину в комплекс для неповнолітніх порушників через порушення, як вона вважала, умов – Грейс не робила домашні завдання.

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Однак лікарі діагностували у школярки синдром дефіциту уваги. В американських школах через пандемію коронавірусу проходять онлайн-заняття, а дівчинці таке навчання давалося дуже важко.

Правозахисники домоглися перегляду справи Грейс, назвавши рішення суду таким, яке викликає занепокоєння.

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