Кім Кардашян порівняли з Монікою Беллуччі: фотофакт

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян поділилась новим фото у розкішному образі, нагадавши прихильникам одну з найкрасивіших жінок Моніку Беллуччі.

38-річна американська акторка та модель Кім Кардашян встигає не лише займатись зйомками та різноманітними проектами, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 120 млн підписників. Там зірка публікує кадри зі своїх звичайних буднів, фотосесій та світських заходів.

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Нещодавно Кім вкотре привернула до себе увагу прихильників у доволі спокусливому образі. Дружина Каньє Веста постала у чорній сукні з креативним вирізом та з вечірнім макіяжем, зробленим її власною лінійкою косметики. У такому амплуа Кардашян нагадала прихильникам Моніку Беллуччі. А ви погоджуєтесь?

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