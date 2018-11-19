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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Кім Кардашян порівняли з Монікою Беллуччі: фотофакт

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Кім Кардашян порівняли з Монікою Беллуччі - фото 1
Кім Кардашян порівняли з Монікою Беллуччі / instagram.com/kimkardashian

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян поділилась новим фото у розкішному образі, нагадавши прихильникам одну з найкрасивіших жінок Моніку Беллуччі.

38-річна американська акторка та модель Кім Кардашян встигає не лише займатись зйомками та різноманітними проектами, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 120 млн підписників. Там зірка публікує кадри зі своїх звичайних буднів, фотосесій та світських заходів.

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Нещодавно Кім вкотре привернула до себе увагу прихильників у доволі спокусливому образі. Дружина Каньє Веста постала у чорній сукні з креативним вирізом та з вечірнім макіяжем, зробленим її власною лінійкою косметики. У такому амплуа Кардашян нагадала прихильникам Моніку Беллуччі. А ви погоджуєтесь?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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