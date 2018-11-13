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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Кендалл Дженнер висміяли за ходу на шоу Victoria's Secret

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Кендалл Дженнер - фото 1
Кендалл Дженнер / Instagram

Американська супермодель Кендалл Дженнер обурила користувачів мережі своєю непрофесійною ходою.

У соцмережах 23-річну зірку висміяли за дефіле на щорічному шоу бренду спідньої білизни Victoria's Secret, яке відбулося у Нью-Йорку в ніч на 9 листопада.

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Користувачі мережі відзначили, що на подіумі Дженнер виглядала так, ніби вирішила "сходити в магазин" і додали, що це неприйнятно для супермоделі зі світовим ім'ям.

"У мене хода краща, коли я йду до свого холодильника", «Це точно дефіле супермоделі на шоу Victoria's Secret?", "У корови хода ефектніша, ніж у Кендалл", – пишуть у соцмережах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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