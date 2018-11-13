Кендалл Дженнер висміяли за ходу на шоу Victoria's Secret

Американська супермодель Кендалл Дженнер обурила користувачів мережі своєю непрофесійною ходою.

У соцмережах 23-річну зірку висміяли за дефіле на щорічному шоу бренду спідньої білизни Victoria's Secret, яке відбулося у Нью-Йорку в ніч на 9 листопада.

І ще: Меган Маркл з'явилася на публіці у брудних колготках: курйозне фото

Користувачі мережі відзначили, що на подіумі Дженнер виглядала так, ніби вирішила "сходити в магазин" і додали, що це неприйнятно для супермоделі зі світовим ім'ям.

I do a better walk than her when I’m walking to my fridge pic.twitter.com/OoICat5LSn — Hannah (@hawyeehoran) 8 листопада 2018 р.

No offense but even this cow’s walking is much better than Kendall’s catwalk pic.twitter.com/RkgGj0kjTp — Ruby (@iperfectlywrong) 11 листопада 2018 р.

"У мене хода краща, коли я йду до свого холодильника", «Це точно дефіле супермоделі на шоу Victoria's Secret?", "У корови хода ефектніша, ніж у Кендалл", – пишуть у соцмережах.

Читайте також: Літо продовжується: Ратажковскі похизувалась тілом у бікіні