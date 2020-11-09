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Дженніфер Лопес не впізнали на новій фотографії

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Дженніфер Лопес - фото 1
Дженніфер Лопес / instagram

51-річна голлівудська знаменитість Дженніфер Лопес здивувала фанатів знімком, на якому застосувала занадто багато фільтрів.

Фотографія з'явилася в її Instagram Stories.

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Зірка фільму "Стриптизерки" входить до списку знаменитостей, які не обробляють свої знімки в фотошопі, перш ніж виставити їх в соціальну мережу. Джей Ло не раз показувала шанувальникам, як виглядає без макіяжу і викликала величезний захват своїми "чесними" фотографіями.

Тому фоловери дуже здивувалися, коли побачили зафотошопленний знімок, адже на ньому актриса не схожа на себе. Вона виглядає як юна дівчина з ідеально гладкою шкірою, але все ж більшість фанатів не оцінили таке "перевтілення" зірки. Актрису попросили більше не користуватися фільтрами, адже на природних знімках вона виходить набагато гарнішою.

Дженніфер Лопес не впізнали на новій фотографії - фото 434224

Це цікаво: Спокуслива Дженніфер Лопес позувала у тренчі на голе тіло

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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