Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Кім Кардашян розбурхала мережу фото у білизні

  • 38
Кім Кардашян роздяглась в Instagram - фото 1
Кім Кардашян роздяглась в Instagram

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги мережі, а все тому, що вирішила креативно привітати з Новим роком. Трішки пізно, зате майже без одягу.

39-річна телезірка, модель та бізнесвумен Кім Кардашян встигає займатись не лише шоу про життя власної родини, а й різноманітними проєктами. До того ж, вона активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 156 мільйонів підписників. І це не дивно, адже зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

І ще: Руда бестія: модель Victoria's Secret показала пікантні фото

Це підтверджує і недавнє фото Кім, на якому вона позує у спідньому власного бренду. А в коментарі зірка вирішила, хоч і пізно, але привітати своїх прихильників з Новим роком. За лічені години допис зібрав понад 3 млн лайків та чимало коментарів, серед яких були не лише компліменти, а й критика за такий відвертий контент.

instagram.com/kimkardashian - фото 378822
instagram.com/kimkardashian

Читайте також: Сексуальна Белла Хадід показала фото у крихітному купальнику

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 02 cічня, 17:00
  • 3597
Серіали 2020: список найочікуваніших прем'єр, які варті вашої уваги
  • 31.12.2019, 18:33
  • 562
Привітання з Різдвом Христовим 2020: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі
  • 06 cічня, 15:00
  • 19350
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз