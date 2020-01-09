Кім Кардашян розбурхала мережу фото у білизні

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги мережі, а все тому, що вирішила креативно привітати з Новим роком. Трішки пізно, зате майже без одягу.

39-річна телезірка, модель та бізнесвумен Кім Кардашян встигає займатись не лише шоу про життя власної родини, а й різноманітними проєктами. До того ж, вона активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 156 мільйонів підписників. І це не дивно, адже зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Це підтверджує і недавнє фото Кім, на якому вона позує у спідньому власного бренду. А в коментарі зірка вирішила, хоч і пізно, але привітати своїх прихильників з Новим роком. За лічені години допис зібрав понад 3 млн лайків та чимало коментарів, серед яких були не лише компліменти, а й критика за такий відвертий контент.

instagram.com/kimkardashian

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