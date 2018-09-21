Кім Кардашян показала, якою була в школі

Юна Кім не любила заплітати волосся хоча б у хвостик / news.yahoo

Як виглядала Кім Кардашян у 12 років: архівне фото.

Пляжні фото Кім Кардашян шкільних часів підірвали інтернет кілька років тому. Тоді зірку реаліті-шоу називали "переростком" і "мутантом" за дуже стрімке дорослішання організму. Однак за знімком, який Кардашян опублікувала нещодавно, стає зрозуміло ставлення самої теледіви до своєї генетики. На фото Кім всього лише 12 років.

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У свої 12 років одна з найбагатших зірок сучасного шоу-бізнесу носила прикраси, спокусливу шкільну форму і туфлі на високих підборах. Також дівчинка не любила заплітати волосся хоча б у хвостик і доповнювала образ макіяжем.

До речі, сьогодні Кім заробляє, в тому числі, на продажу власної лінії косметики. Зірці досі подобається помада з її шкільних часів, і Кім натякнула, що колір помади на фото може потрапити на прилавок її інтернет-магазину.

На фото Кім всього лише 12 років

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