Ангел Victoria's Secret: Кім Кардашян здивувала фанатів

Відома модель Кім Кардашян нагадала прихильникам про свій несподіваний і відвертий образ до Хелловіну.

37-річна зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень. Матір трьох дітей та дружина Каньє Веста встигає не лише займатись різноманітними проектами, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 124 млн підписників. Тому, крім скандалів у реаліті-шоу, користувачі обговорюють ще й акаунт Кім, на якому часто з'являються доволі екстравагантні кадри.

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Нещодавно жінка вирішила нагадати про свій костюм до Хелловіну, а точніше образ ангела Victoria's Secret. Щоправда, форми зірки відрізняються від модельних, тому користувачі відзначили, що Кім виглядає надто відверто.

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