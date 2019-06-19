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Кім Кардашян показала сідниці у спортзалі: фото

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Кім Кардашян показала фанатам сідниці - фото 1
Кім Кардашян показала фанатам сідниці / instagram.com/kimkardashian

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги мережі. Цього разу модель вирішила показати свої сідниці, що не надто сподобалось шанувальникам.

38-річна американська акторка, модель та зірка шоу про життя власної родини Кім Кардашян постійно під прицілом камер. Однак це не заважає їй ще й активно вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 142 млн користувачів. Там дружина Каньє Веста ділиться своїми буднями.

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Нещодавно Кім вирішила повернутись у спортзал, тому показала незвичайне селфі у дзеркалі, похизувавшись сідницями.

"Ми знову важко працюємо у залі. Я скажу, що кожні півроку беру два тижні вихідних від занять. Іноді вам просто потрібна перерва, щоб перезарядитись та розслабитись, але тоді я стільки пропускаю та почуваюсь так добре, що повертаюсь", – відзначила зірка.

Однак фанати звернули увагу не лише на підпис, а й на кадр. Хтось вирішив нагадати, що форми моделі виглядають неприродно, а хтось звернув увагу на вираз обличчя тренера, яка не у захваті від того, що відбувається.

instagram.com/kimkardashian - фото 335406
instagram.com/kimkardashian

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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