Американську світську левицю побачили у "голій" сукні

Телезірку Кім Кардашян висміяли в соцмережах після її появи на відкритті виставки французького модельєра Тьєррі Мюглера в канадському місті Монреаль.

Кім приїхала на захід у напівпрозорому рожево-золотистому вбранні дизайнера колекції 1999 року, в стилі грецької богині. А потім вона переодяглася в інше плаття, з колекції 1994 року: біле міні з відкритими плечима.

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При цьому у місті в цей вечір був 20-градусний мороз! І 38-річна Кім ледь шкутильгала обледенілим тротуаром на своїх 15-сантиметрових підборах, пересуваючись маленькими кроками, щоб не впасти.

"Кім, це тобі не Каліфорнія – це Монреаль. Треба було прихопити пальто!", "І чому вона носить шуби в Лос-Анджелесі, а тут – ні", "Дорога Кім, як ти пережила Монреальський холод в такому нереальному платті? Я ношу тут светр навіть влітку. Поділися секретом", "Вона, мабуть вважає себе такою гарячою, що лід буде плавитися у неї під ногами", – глузували користувачі соцмереж.

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