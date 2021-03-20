Кількість близнюків у світі зросла: з чим це пов'язано

За останні роки народжуваність близнюків у світі різко збільшилася. Як з'ясувала міжнародна група вчених, тепер на кожні 1000 народжень припадає дванадцять пар близнюків, тоді як ще в 1980-х – дев'ять пар.

Результати дослідження опубліковані в журналі Human Reproduction. Фахівці зібрали інформацію зі 165 країн про кількість близнюків, що з'явилися на світ між 2010 і 2015 роками. Їм також вдалося отримати інформацію за 1980-1985 роки.

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Як виявилося, для 74% країн, дані щодо яких були доступні за обидва періоди, зростання близнюкового показника (частки народжень близнюків) збільшилося на 10%. Причому в Азії частка народжених близнюків виросла на 32%, а в Північній Америці на 71%. За підрахунками фахівців, щорічно у світі народжується близько 1,6 мільйона близнюків. Це означає, що кожна 42-а народжена дитина близнюк. Дослідження показало, що основною причиною цього збільшення є зростання числа випадків штучного запліднення, яке включає не тільки методи екстракорпорального запліднення, але і простіші методи, наприклад стимуляцію яєчників.

Ще одна причина – пізнє материнство. У багатьох країнах за останнє десятиліття спостерігається прагнення заводити дітей в більш зрілі роки. Однак ймовірність багатоплідної вагітності також збільшується з віком.

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