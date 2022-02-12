На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Кілька способів розвантажити мозок після важкого робочого тижня
-
- 65
Якщо ви хочете, щоб розум залишався таким же гострим, як у молодості, потрібно дотримуватися простих правил. Деякі з них здадуться вам незвичайними, але вчені стверджують, що це допомагає боротися із віковими змінами.
Візьміть на озброєння порадами, якими поділився Men's Health. З їхньою допомогою можна буде розвантажити мозок після насиченого робочого тижня. До слова, деякі з них дуже і дуже приємні!
Це цікаво: Як обійтися без кави: дієтологи назвали найкращі ранкові напої
1. Читання
Два дослідження з Йоркського університету в Торонто виявили, що люди, які часто читають художню літературу, мають більш розвинений емоційний інтелект і краще розуміють інших людей. Причина у "глибокому читанні". Якщо ви вдумливо занурюєтеся у новий матеріал, ваш мозок активний на стільки ж, ніби ви дійсно переживаєте усі події насправді.
2. Шахи
Вони зазвичай вважаються грою розумних людей. Загалом це кліше цілком відповідає дійсності, і ось чому. Гра в шахи подібна до математики: вона розвиває аналітичні здібності та вчить розмірковувати, прораховуючи свої дії наперед. Це заняття покращує пам'ять, допомагає вам краще встановлювати причинно-наслідкові зв'язки та передбачати поведінку інших людей. Тому якщо ви задумали добре потренувати свій мозок, ця гра – чудова можливість.
3. Спорт
Ймовірно, вам доводилося чути жарти, що всі спортсмени дуже дурні. Це не зовсім так. Учені з Інституту ракових досліджень Dana-Farber та Гарвардської медичної школи виявили, що вправи на витривалість покращують і пам'ять, і навчання. Крім звичайних тренувань, вчені досліджували і командні види. Експеримент показав, що члени спортивних команд краще справляються з багатозадачністю, мають розвинені творчі здібності та гарну пам'ять. Тому спорт – це ще один спосіб прокачати свої здібності.
4. Танці
Медичний коледж Альберта Ейнштейна в Нью-Йорку протестував групу людей, старших 75 років. Мета дослідження – виявити, які види діяльності сприятливо впливають на розумові здібності людини. Виявилося, що танці – один із найнадійніших способів покращити когнітивні функції мозку та запобігти деменції. А справа ось у чому: просторове усвідомлення та розпізнавання образів призводить до того, що нейронні шляхи в корі головного мозку та гіпокампі з'єднуються, і це робить ваш мозок "сильнішим".
5. Музика
Напевно, ви чули, що прослуховування мелодійних мотивів позитивно впливає на людину: така практика рятує нас від стресу, знижує тривожність та може протистояти депресії. Але процес гри на музичному інструменті та навчання цій грі має ще більше переваг. Це тренує буквально все: слухове, зорове та тактильне сприйняття, а також моторику та пам'ять. Музична освіта особливо позначається на розвитку в ранньому віці. Численні експерименти показали, що діти-музиканти грамотніші, простіше освоюють новий матеріал і легко вчать іноземні мови.
6. Секс
А результати цього дослідження або засмутять, або потішать: це залежить від вашого ставлення до моногамії. Італійські вчені дійшли висновку, що заняття сексом робить нас розумнішими, але тільки тоді, коли це відбувається з новим партнером. Дослідники виявили, що темпи зростання нервових клітин були значно вищими у тих пар, які тільки почали зустрічатися. Якщо ви переживаєте початок романтичних стосунків, знайте: це робить вас розумнішими.
Візьміть на озброєння ці хитрощі. Вони однозначно допоможуть перезавантажити мозок. Ба більше, вони позитивно вплинуть на інші сфери вашого життя.
Читайте також: Як перестати заїдати стрес: 4 прості поради
-
11:49Кріштіану Роналду плюнув у свого одноклубника з Манчестер Юнайтед: відеофакт
-
11:17Як реагують українці на перемогу Аліни Паш на Нацвідборі та що говорить сама співачка
-
10:48Всесвітній день радіо: красиві привітання з професійним святом
-
10:20Телескоп James Webb надіслав перші знімки з космосу
-
09:47Як організувати робоче місце, щоб бути продуктивним
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 лютого
-
08:49Потужний і стильний: Brabus випустив свій перший мотоцикл
-
08:18Потепління на День Святого Валентина: прогноз погоди 14 лютого в Україні
- 12 лютого
-
22:45Аліна Паш представить Україну на Євробаченні 2022 з піснею Тіні забутих предків: текст
-
22:32Оголошені результати голосування відбору на Євробачення 2022: хто переміг у фіналі
-
21:4913 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:09Alina Pash розплакалася у кінці свого виступу на Нацвідборі на Євробачення
-
20:56Тіна Кароль не змогла стримувати емоцій після виступу Wellboy на Нацвідборі
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
20:47Roxolana показала, що таке Girlzzzz power на сцені Нацвідбору на Євробачення 2022
-
20:13Kalush Orchestra прокачав сцену Нацвідбору на Євробачення: відео потужного виступу
-
19:49Співак KHAYAT випустив проникливу пісню Полон: слухайте онлайн
-
19:19Mercedes-Benz показав тизер нового електричного Sprinter
-
18:51Гороскоп на 13 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:17Нацвідбір на Євробачення 2022 онлайн: дивитися трансляцію конкурсу
-
17:48Учені розповіли, чому перед сном корисно користуватися смартфоном
-
17:21Палійка: дивіться трейлер нової екранізації роману Стівена Кінга
-
16:49Штучний інтелект Sony обійшов найкращих гонщиків у Gran Turismo Sport
-
16:19Режисер "Паразитів" назвав найкращі фільми, які він дивився у 2021 році
-
11:17Як реагують українці на перемогу Аліни Паш на Нацвідборі та що говорить сама співачка
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 лютого
-
08:18Потепління на День Святого Валентина: прогноз погоди 14 лютого в Україні
- 12 лютого
-
22:32Оголошені результати голосування відбору на Євробачення 2022: хто переміг у фіналі
-
18:17Нацвідбір на Євробачення 2022 онлайн: дивитися трансляцію конкурсу
-
14:50Чому ми позіхаємо: експерти назвали 3 найпоширеніші причини
-
12:17Крістіна Річчі святкує 42-річчя! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 лютого
-
08:12Кілька способів розвантажити мозок після важкого робочого тижня
- 11 лютого
-
21:52Міжнародний день жінок і дівчаток в науці: ТОП 3 книги, які варто прочитати всім
-
18:51Найгарячіші образи Дженніфер Еністон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
16:55Як змінювалася спокуслива Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо: фото 18+
-
14:50Нацвідбір на Євробачення 2022: слухайте онлайн усі пісні фіналістів
-
11:49Наталі Дормер святкує 40-річчя! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 лютого
-
07:18Ці продукти здатні дуже швидко зіпсувати шкіру
- 10 лютого
-
20:49Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
17:51Букмекери розповіли, хто може представити Україну на Євробаченні 2022
-
14:50Представлено Galaxy S22 Ultra: усе, що потрібно знати про новинки від Samsung
-
12:2510 найкращих подарунків на День Святого Валентина до 200 гривень
-
08:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 лютого
-
07:22Мешканка Нідерландів перетворила старе зерносховище на крутий будинок
- 09 лютого
-
21:48Найгарячіші образи Хлої Морец за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
18:50Якою має бути зарплата для комфортного життя: відповідь українців
-
14:505 вагомих причин працювати стоячи бодай 1 годину на день