Кілька способів розвантажити мозок після важкого робочого тижня

Якщо ви хочете, щоб розум залишався таким же гострим, як у молодості, потрібно дотримуватися простих правил. Деякі з них здадуться вам незвичайними, але вчені стверджують, що це допомагає боротися із віковими змінами.

Візьміть на озброєння порадами, якими поділився Men's Health. З їхньою допомогою можна буде розвантажити мозок після насиченого робочого тижня. До слова, деякі з них дуже і дуже приємні!

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1. Читання

Два дослідження з Йоркського університету в Торонто виявили, що люди, які часто читають художню літературу, мають більш розвинений емоційний інтелект і краще розуміють інших людей. Причина у "глибокому читанні". Якщо ви вдумливо занурюєтеся у новий матеріал, ваш мозок активний на стільки ж, ніби ви дійсно переживаєте усі події насправді.

2. Шахи

Вони зазвичай вважаються грою розумних людей. Загалом це кліше цілком відповідає дійсності, і ось чому. Гра в шахи подібна до математики: вона розвиває аналітичні здібності та вчить розмірковувати, прораховуючи свої дії наперед. Це заняття покращує пам'ять, допомагає вам краще встановлювати причинно-наслідкові зв'язки та передбачати поведінку інших людей. Тому якщо ви задумали добре потренувати свій мозок, ця гра – чудова можливість.

3. Спорт

Ймовірно, вам доводилося чути жарти, що всі спортсмени дуже дурні. Це не зовсім так. Учені з Інституту ракових досліджень Dana-Farber та Гарвардської медичної школи виявили, що вправи на витривалість покращують і пам'ять, і навчання. Крім звичайних тренувань, вчені досліджували і командні види. Експеримент показав, що члени спортивних команд краще справляються з багатозадачністю, мають розвинені творчі здібності та гарну пам'ять. Тому спорт – це ще один спосіб прокачати свої здібності.

4. Танці

Медичний коледж Альберта Ейнштейна в Нью-Йорку протестував групу людей, старших 75 років. Мета дослідження – виявити, які види діяльності сприятливо впливають на розумові здібності людини. Виявилося, що танці – один із найнадійніших способів покращити когнітивні функції мозку та запобігти деменції. А справа ось у чому: просторове усвідомлення та розпізнавання образів призводить до того, що нейронні шляхи в корі головного мозку та гіпокампі з'єднуються, і це робить ваш мозок "сильнішим".

5. Музика

Напевно, ви чули, що прослуховування мелодійних мотивів позитивно впливає на людину: така практика рятує нас від стресу, знижує тривожність та може протистояти депресії. Але процес гри на музичному інструменті та навчання цій грі має ще більше переваг. Це тренує буквально все: слухове, зорове та тактильне сприйняття, а також моторику та пам'ять. Музична освіта особливо позначається на розвитку в ранньому віці. Численні експерименти показали, що діти-музиканти грамотніші, простіше освоюють новий матеріал і легко вчать іноземні мови.

6. Секс

А результати цього дослідження або засмутять, або потішать: це залежить від вашого ставлення до моногамії. Італійські вчені дійшли висновку, що заняття сексом робить нас розумнішими, але тільки тоді, коли це відбувається з новим партнером. Дослідники виявили, що темпи зростання нервових клітин були значно вищими у тих пар, які тільки почали зустрічатися. Якщо ви переживаєте початок романтичних стосунків, знайте: це робить вас розумнішими.

Візьміть на озброєння ці хитрощі. Вони однозначно допоможуть перезавантажити мозок. Ба більше, вони позитивно вплинуть на інші сфери вашого життя.

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