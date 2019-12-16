Кілька хитрощів, які допоможуть зекономити на оплаті багажу

Досвідчені авіапасажири продовжують ділитися порадами, які допоможуть літати тільки з ручною поклажею й при цьому економити гроші на перевезенні багажу. Візьміть на озброєння!

Як зазначає британське видання Express, подорож тільки з ручною поклажею – відмінний спосіб спростити, а головне, здешевити поїздку. Проте, багато авіакомпаній застосовують суворі обмеження по вазі. Щоб не переплачувати, досвідчені мандрівники рекомендують скористатися деякими хитрощами.

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Отже, можна взяти з собою жилетку або інший одяг з великою кількістю кишень. До проходження реєстрації дістаєте найважчі речі з сумки і розкладаєте їх по кишенях. А коли вам видадуть посадковий білет, робите ту ж процедуру у зворотному порядку.

Цей спосіб допомагає перехитрити авіакомпанію, але не контроль безпеки. Співробітники аеропортів завжди просять кишені спустошити. До того ж обдурити магнітний сканер або рентгенівський апарат при огляді навряд чи вийде.

Інша порада – використовувати пакети "зіплок", які герметично закриваються за допомогою спеціальної застібки. Головне, видавити звідти все повітря, а потім вже застебнути. Більше простору гарантовано! Крім того, пакети допоможуть захистити речі від намокання.

Намагайтесь оптимізувати простір у валізі або рюкзаку

Раніше експерти з'ясували, на що йдуть хитрі авіапасажири, щоб заощадити на перевезенні багажу. Хтось умудряється маскувати одяг під шарф. Хтось ховає ноутбук під светр або куртку. Інші пасажири купують контейнери для лінз і заповнюють їх кремами, а деякі й зовсім беруть з собою старий одяг, який викидають перед зворотним рейсом.

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