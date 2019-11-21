Кіану Рівз зробив пропозицію своїй коханій: фото закоханих

ЗМІ стверджують: 55-річний голлівудський актор Кіану Рівз готується зв'язати себе узами шлюбу з 46-річною художницею Олександрою Грант.

Кіану і Олександра – старі друзі. Вони разом працювали над книгами актора, а потім і зблизилися. Про їхній роман заговорили ще влітку, проте підтвердився він лише на початку листопада на гала-вечорі Art + Film в лос-анджелеському музеї LACMA. Тоді пара не приховувала своїх почуттів і міцно трималася за руки, а Кіану представив Олександру деяким своїм друзям.

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Кіану нібито зробив пропозицію у себе вдома, прикрасивши приміщення свічками. Для урочистого моменту він також вибрав треки улюбленого виконавця пари Френка Сінатри. Кіану Рівз не мав офіційних любовних відносин після смерті його дружини у 2001 році. Саме Грант нібито підтримала актора в особливо важкий період життя.

"Він так довго був у такому пригніченому стані, але позитивний настрій і підтримка Олександри допомогли йому змінити своє життя. Дехто каже, що вона не тільки завоювала його серце, а й врятувала його", – розповіло джерело.

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