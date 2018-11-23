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Кіану Рівз взявся за озвучення нового героя в Історії іграшок 4

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Кіану Рівз - фото 1
Кіану Рівз / Instagram

Голлівудський актор Кіану Рівз взявся за озвучення одного з нових героїв мультфільму "Історія іграшок 4". Про це актор Тім Аллен заявив під час "Нічного шоу з Джиммі Феллоном".

Актор повідомив, що в продовженні мультфільму з'являться кілька нових іграшок, багато з яких здивують глядача. Знайомі персонажі також повернуться в картину. Аллен зазначив, що в проекті бере участь і Кіану Рівз.

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"Нові хлопці просто чудові. Кіану Рівз отримав відмінну роль", – заявив актор, який озвучує астронавта Базза Лайтера.

Зараз відомо, що в продовженні "Історії іграшок" з'являться три нових персонажа: Вилка, Кролик і Каченя, яких озвучили Тоні Хейл, Джордан Піл і Кіген-Майкл Кі.

В останній частині мультфільму Вуді, Базз і інші іграшки попрощалися з колишнім господарем Енді, який передав їх дівчинці Бонні.

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Джерело: youtube
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