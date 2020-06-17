Кайлі Дженнер з донечкою знялися для Vogue Czechoslovakia

Кайлі Дженнер і її маленька донечка Стормі позували фотодуету братів Мореллі. Зйомку влаштували за допомогою сервісу відеодзвінків Zoom, який став особливо популярним під час карантину. Світлина, на якій видно тільки обличчя Кайлі та Стормі, з'явилась на обкладинці Vogue.

Зазначимо, що під час зйомки Кайлі Дженнер і Стормі перебували в будинку в Лос-Анджелесі, де вони проводять карантин.

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"Одного разу в найпопулярнішій сім'ї у світі народилася принцеса Кайлі Дженнер. Вона стала наймогутнішим інфлюенсером на планеті, матір'ю Стормі, б'юті-магнатом. Здається, що все, про що вона мріє, здійснюється", – свідчить підпис до кадру в інстаграмі журналу.

Обкладинку з Євою Герциговою, ще одною героїнею Vogue Czechoslovakia, знімала художниця і фотограф Лаура Ск'яковеллі. Модель на світлині сидить на столі, з черепом і свічкою, з витягнутими вгору руками, у білій сукні Valentino. Зйомки проходили в декадентському будинку Карла Молліні в Італії.

"Жила-була одна з наймогутніших королев, королева Єва Герцигова. Вона була прекрасна і щедра, як будь-яка мама. Але варто було комусь зламати її довіру, як вона відразу ж спалювала кривдника заживо", – така історія топ-моделі.

Липневий випуск Vogue Czechoslovakia надійде у продаж 18 червня.

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