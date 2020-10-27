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Кіану Рівз кардинально змінив зовнішність: помолодшав на кілька років

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Кіану Рівз - фото 1
Кіану Рівз / gettyimages

Голлівудський красень Кіану Рівз, який зараз працює над четвертою частиною науково-фантастичного фільму "Матриця", кардинально змінив образ.

Актор зістриг своє чорне волосся і бороду, однак, це ніяк не зіпсувало його зовнішній вигляд. Фотографії з новою зачіскою Кіану з'явилися на його фан-сторінці в Instagram.

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На кадрах видно, як актор вийшов з машини своєї коханої Олександри Гранд і йде на знімальний майданчик. Заради ролі в кінокартині акторові довелося зістригти своє шикарне волосся і бороду, які робили його більш агресивним.

Однак, новий образ зірці "Матриці" цілком личить, фанати відзначили, що з новою зачіскою він помолодшав на кілька років: "Як завжди шикарно", "З довгим волоссям або без, Кіану виглядає чудово", "Він виглядає красивіше і молодше", – відзначили користувачі мережі. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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