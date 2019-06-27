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Kia Xceed: розсекречена зовнішність спортивного кросовера

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Kia Xceed - фото 1
Kia Xceed / motor1

Компанія Kia готується представити свій новий стильний кросовер Xceed. Автомобіль створений на базі моделі Ceed останнього покоління і відрізняється спортивним дизайном.

Модель схожа з хетчбеком підвищеної прохідності. Колісна база досягає 2650 мм – як у звичайного Ceed. Довжина становить 4395 мм, а ширина – 1826 мм. Він добре справляється з нерівною поверхнею, забезпечуючи плавність їзди, а також розрахований на легке бездоріжжя.

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Спортивного кросовера Kia Xceed - фото 336877
Спортивного кросовера Kia Xceed
Спортивного кросовера Kia Xceed - фото 336873
Спортивного кросовера Kia Xceed

Kia XCeed буде пропонуватися з тими ж 1,0 і 1,4-літровими бензиновими двигунами з турбонаддувом, що і інші Ceeds, а також з 1,6-літровим двигуном, як в гарячих Ceed GT і Proceed GT. Трициліндровий двигун видає 120 к.с. і 172 Нм крутного моменту, менший з двох чотирициліндрових двигунів – 140 к.с. і 242 Нм, а флагманський має потужність 204 к.с. і 265 Нм.

Дизельний двигун, який отримав назву Smartstream, має робочий об'єм 1,6 літра і пропонується з потужністю 115 к.с. і 280 Нм для варіанта з механічною коробкою передач і з тими ж 115 к.с., але збільшеними 300 Нм, якщо йде на DCT.

Розрахований кросовер на європейський ринок. Вартість, а також детальні характеристики поки не розкриваються.

Спортивного кросовера Kia Xceed - фото 336876
Спортивного кросовера Kia Xceed
Спортивного кросовера Kia Xceed - фото 336874
Спортивного кросовера Kia Xceed
Спортивного кросовера Kia Xceed - фото 336875
Спортивного кросовера Kia Xceed

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Джерело: motor1
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