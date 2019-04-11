Kia везе до Нью-Йорка новий кросовер Habaniro

Компанія Kia продовжує дослідження в області дизайну і готується показати на автосалоні в Нью-Йорку новий концепт – Habaniro. Назва може свідчити про зв'язок з сімейством Niro, яке представлено звичайним і під'єднуваним гібридами, а також варіантом з повністю електричною силовою установкою.

За словами західних журналістів, зовнішність прототипу Kia була розкрита в інформаційній розсилці Нью-Йоркського автосалону. При цьому жодних подробиць про Habaniro не повідомлялося. Схожість з іншими концептами південнокорейської марки, в тому числі Imagine by Kia з 21-м дисплеєм, також знайти не вдалося. У нового кросовера немає навіть головного елемента – фірмового "носа тигра".

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Натомість є багато інших особливостей. Серед них: захисна накладка на бампері, вузька діодна смуга ходових вогнів на всю ширину кузова, Z-подібний елемент декору, що проходить через крила на боковини, контрастне забарвлення задніх стійок, імовірно скляний дах, відсутність традиційних бічних дзеркал і дверні ручки, які ховаються.

Раніше на автосалоні в Сеулі Kia представила прототип великого кросовера Mohave Masterpiece. На ньому показали, як можна адаптувати нову стилістику марки та сучасні технології до сегмента повнорозмірних позашляховиків. Наприклад, передня частина концепту – це нове прочитання фірмового "носа тигра", але з "безшовною" інтеграцією діодних фар у решітку радіатора.

Mohave Masterpiece уже показали у Сеулі

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