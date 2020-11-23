Kia Sportage 2021 вперше показали наживо

У мережі з'явилися фото китайської версії Kia Sportage нового покоління, поява якої очікується найближчим часом. Варто зазначити, що варіант для Піднебесної відрізняється від глобального кросовера.

Китайський Sportage має брутальний вигляд і більше схожий на позашляховик, ніж на кросовер.

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Він став трохи більшим за свого попередника і отримав змінену передню частину і "корму" (нову радіаторну решітку, фари і задні ліхтарі). Простежується при цьому схожість з більшим Kia Sorento. Фотографій салону Kia Sportage 2021 поки немає, але відомо, що автомобіль оснастять віртуальною панеллю приладів діагоналлю 10,25 дюйма і 7-дюймовим екраном мультимедіа.

Під капотом кросовера, як очікується, пропишеться 200-сильний мотор об'ємом 1,5 літра. Будуть версії з переднім, і повним приводом. Також виробник обіцяє значний набір електронних асистентів.

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