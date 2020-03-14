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Kia Sorento нового покоління показали зовні і зсередини

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Kia Sorento - фото 1
Kia Sorento / cardesignnews

Автомобіль Kia Sorento виконаний на новій платформі, її перевага полягає не тільки в покращених позашляхових якостях, але ще і в підвищеному комфорті.

Sorento стане першим кросовером на новій "гнучкій" платформі Kia, орієнтованій на широкий діапазон моделей і силових установок.

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Однією з особливостей нового кросовера є компактний моторний відсік, завдяки якому збільшився об'єм пасажирського простору. Так, при загальному збільшенні довжини Sorento на 10 мм, відстань між осями зросла на 35 мм і тепер дорівнює 2 815 мм.

Кросовер нового покоління буде мати практично однаковий дизайн для ринків Європи, Америки і Азії, як і силові установки. Відомо, що новинка отримає комбінований агрегат з 1,6-літрового мотора і електродвигуна потужністю 44,2 кВт. Загальна продуктивність гібрида складе 230 к.с.

Kia Sorento нового покоління показали зовні і зсередини - фото 391894

Kia Sorento нового покоління показали зовні і зсередини - фото 391895

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Джерело: cardesignnews
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