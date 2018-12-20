Kia розповість про "емоційну комунікацію" між водієм і машиною

На виставці споживчої електроніки CES у Лас-Вегасі компанія Kia розповість про еру "емоційного водіння". Основою інтерактивної інсталяції стане система R.E.A.D. – перша технологія, яка в режимі реального часу аналізує емоційний стан водія та підлаштовує під нього навколишній простір.

Свою експозицію Kia називає Space of Emotive Driving. Центральне місце у ній займає система R.E.A.D., яка розроблена спільно з групою емоційних обчислень медіа-лабораторії Массачусетського технологічного інституту.

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R.E.A.D. або Real-time Emotion Adaptive Driving використовує штучний інтелект для зчитування біосигналів і аналізу емоційного стану водія, оптимізуючи і персоналізуючи простір у салоні автомобіля.

Глава відділу досліджень і розробок Kia Motors Альберт Бірман каже, що R.E.A.D. дозволить створити в салоні автомобіля інтерактивний простір, а також налагодити постійну "емоційну комунікацію" між водієм і машиною.

Ще однією новинкою CES, але вже від спорідненої Hyundai, стане концепт інтер'єру безпілотника з четвертним або п'ятим рівнем автономності. Однією з особливостей салону таких автомобілів має стати цифрове лобове скло, яке не лише змінює ступінь прозорості, а й перетворюється на величезний дисплей. На нього під час руху в режимі безпілотника можуть транслюватися фільми або інший розважальний контент.

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