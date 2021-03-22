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Aston Martin представив найпотужніший Vantage у дусі Формули-1
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Компанія Aston Martin представила спецверсію суперкара Vantage, яку назвали найпотужнішою у сімействі. Новинка отримала особливе оформлення екстер'єру в стилі автомобіля безпеки Формулу-1, модернізовану підвіску і восьмициліндровий бітурбомотор AMG.
У рух новинку призводить 4-літровий бітурбомотор V8, що видає 535 кінських сил і 685 Нм, розповідають в Aston Martin. У порівнянні зі звичайним Vantage потужність зросла на 25 сил, але максимальний крутний момент залишився тим самим. У парі з агрегатом працює 8-діапазонний "автомат", який налаштували для треку.
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До "сотні" купе розганяється за 3,6 секунди, а відкритій модифікації потрібно на 0,1 секунди більше часу, щоб досягти цієї ж позначки. Максимальна швидкість – 314 кілометрів на годину (305 кілометрів на годину у родстера).
Для спецверсії переналаштували кермове керування та підвіску, замінивши амортизатори та пружини, а також додали 21-дюймові диски та розвинене аеродинамічне обвішування кузова з карбоновими елементами, що збільшує притискну силу на 200 кілограмів.
Інтер'єр особливого Vantage виконаний у стилі того ж сейфті-кара. Салон оброблений чорною і сірою алькантарою з яскравими салатовим смугами та прострочкою.
У європейських дилерів Aston Martin Vantage F1 Edition з'явиться у травні 2021 року. Вартість суперкара починається від 162 000 євро.
Минулого тижня компанія анонсувала прем'єру нової версії купе Vantage. Тоді ж повідомлялося, що новий спорткар відрізнятиметься від стандартного спортивним обвішуванням і форсованим мотором.
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