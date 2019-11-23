На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Kia анонсує таємничий кросовер
-
- 14
Корейська компанія Kia готує до автосалону в Лос-Анджелесі якусь прем'єру. Наразі інженери підтвердили, що це буде кросовер.
Передбачалося, що мова йде про нове покоління кросовера Sorento, але на тізері можна побачити іншу модель. Водночас, якщо штучно освітлити фотографію, легко припустити, що на ній зображений невеликий кросовер Seltos або схожий на нього автомобіль.
І ще: Актуальний лайфхак для водіїв: що робити, якщо замерз замок
Сама модель дебютувала на домашньому ринку пів року тому, і вже відомі навіть деякі подробиці прибуття позашляховика в Європу. Можливо, в Kia хотіли зробити сюрпризом звістку про початок продажів Seltos саме в Сполучених Штатах.
Кросовер Seltos при цьому з самого початку позиціювали як модель для глобального ринку. Тобто, скоріш за все, новий Sorento ще не готовий до повноцінного дебюту.
Читайте також: Реактивний автомобіль розігнався до 1011 км/год: дивіться відео
-
12:19В Італії жінка 50 років водила авто без прав
-
11:41Українців попередили про спалах небезпечного вірусу
-
11:16Правила водіння під час ожеледиці: 6 порад водіям
-
10:45У популярному серед українців месенджері знайшли небезпечну уразливість
-
10:22Американські експерти відвідали Чорнобиль: що їх вразило найбільше
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:49Kia анонсує таємничий кросовер
-
09:25Починайте ранок правильно: ці продукти бадьорять не гірше за каву
-
08:55В Одесі бачили люксовий поліцейський Porsche Panamera
-
08:30День пам'яті жертв Голодомору: потужні плакати, які має побачити кожен українець
-
08:18Погода в Україні 23-24 листопада: штормовий вітер і сніг з дощем
-
00:56Перші ластівки 2 сезон: чи буде продовження популярного серіалу
- 22 листопада
-
23:38Перші ластівки 7, 8 серія: дивитися онлайн несподіваний фінал серіалу
-
21:55Три потужні фільми, які ви не забудете ніколи
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:21Олена Зеленська в елегантному платті з вишивкою підкорила мережу
-
21:1123 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:53У США помітили унікального трирогого оленя: фото красеня
-
20:31Sony представить чотири крутих смартфони у 2020 році
-
20:155 крутих книг про злочини і покарання, які ви прочитаєте на одному подиху
-
19:43Ці трави і спеції дуже корисні: спробуйте додати їх до страв
-
19:19Відома модель похвалилася ідеальним тілом у купальнику
-
18:46Коноплянка змінив професію: встигніть записатися
-
18:21Діамантова рука: що стало з акторами фільму нашого дитинства
-
18:10Гороскоп на 23 листопада 2019: у яких знаків Зодіаку ускладниться особисте життя
-
11:16Правила водіння під час ожеледиці: 6 порад водіям
-
08:30День пам'яті жертв Голодомору: потужні плакати, які має побачити кожен українець
-
00:56Перші ластівки 2 сезон: чи буде продовження популярного серіалу
- 22 листопада
-
20:155 крутих книг про злочини і покарання, які ви прочитаєте на одному подиху
-
18:21Діамантова рука: що стало з акторами фільму нашого дитинства
-
16:10Як зробити ароматизатор для машини своїми руками: 2 перевірені способи
-
11:54Привітання з Днем сина 2019 у віршах, смс, прозі та картинках
-
08:55Тіна Кароль випустила кліп "Иди на жизнь": дивіться захопливе відео онлайн
-
07:30Експерт розповіла, як подолати осінню сонливість
- 21 листопада
-
21:42Учені назвали ягоду, яка має бути у раціоні кожного чоловіка
-
19:22Ніби Photoshop: як виглядав найвищий чоловік минулого століття
-
17:107 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
-
14:14Моделі 90-х: як змінилася розкішна квітка світу моди Коко Роша (18+)
-
14:05Стало відомо, яке покарання отримало Динамо через расизм щодо Тайсона
-
10:27День гідності та свободи: 10 пісень Революції, від яких мурашки по шкірі
-
09:45Збірна України на Євро 2020: з ким зіграє команда Шевченка
-
07:23Погода в Україні 21 листопада: точний прогноз по містах
- 20 листопада
-
22:506 порад, які зроблять секс на одну ніч найкращим для вас обох
-
18:15Гарячі страви зі свинини: смачні рецепти з фото
-
16:21Українські зірки і спортсмени записали потужне відео до Дня гідності та свободи 2019
-
14:37Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені
-
10:15Актуальний лайфхак для водіїв: що робити, якщо замерз замок
-
07:24Погода в Україні 20 листопада: похолодання та штормовий вітер
- 19 листопада
-
20:105 звичок, яких варто позбутися до 30 років
-
17:20Історія України за 5 хвилин: ТНМК випустив крутий кліп, який мають побачити всі українці!