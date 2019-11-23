Kia анонсує таємничий кросовер

Корейська компанія Kia готує до автосалону в Лос-Анджелесі якусь прем'єру. Наразі інженери підтвердили, що це буде кросовер.

Передбачалося, що мова йде про нове покоління кросовера Sorento, але на тізері можна побачити іншу модель. Водночас, якщо штучно освітлити фотографію, легко припустити, що на ній зображений невеликий кросовер Seltos або схожий на нього автомобіль.

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Сама модель дебютувала на домашньому ринку пів року тому, і вже відомі навіть деякі подробиці прибуття позашляховика в Європу. Можливо, в Kia хотіли зробити сюрпризом звістку про початок продажів Seltos саме в Сполучених Штатах.

Кросовер Seltos при цьому з самого початку позиціювали як модель для глобального ринку. Тобто, скоріш за все, новий Sorento ще не готовий до повноцінного дебюту.

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