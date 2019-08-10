Артем Кай – у фіналі Ukrainian Song Project 2019: знайомство зі співаком нового покоління

Рівно за тиждень у Львові прогримить масштабний гала-концерт Ukrainian Song Project 2019, на якому виступить й романтичний Артем Кай. Юний співак пройшов у фінал проєкту, де заспіває на одній сцені з відомими зірками на стадіоні "Арена Львів".

Співак Артем Кай потрапив у фінал грандіозного проєкту Ukrainian Song Project 2019, під час якого черговий раз поділиться з шанувальниками своєю творчістю. Юнак виступить на сцені Арени Львів зі справжніми зірками українського шоу-бізнесу: Тіною Кароль, гуртом "Без обмежень", Melovin'ом, Арсеном Мірзояном, Alyosha, Tarabarova, Jerry Heil та іншими.

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Артем Кай – знайомство зі співаком

Співак Артем Кай відноситься до нового покоління українських артистів, які відомі своєю ідеєю створювати знакові проєкти. Двократний переможець проєкту "Караоке на Майдані", учасник 5-го сезону шоу "Х-Фактор", фіналіст конкурсу "Хіт-конвеєр" на телеканалі М2, номінант в категорії "Нові імена" премії "Золота Жар-птиця 2018" – усі ці проєкти – кропітка праця та наполегливість юного артиста у численних проєктах дали свій результат. У січні 2018 року Артем перейшов на новий етап творчості, презентувавши дебютний альбом "Доля".

Я довго йшов до великого концерту в столиці, збирав матеріал, гідний моїх шанувальників. Якісний саунд, впізнаваний почерк і частинку мого внутрішнього світу – я вклав в альбом моє маленьке життя. І тепер хочу поділитися цією історією з киянами та гостями міста, – розповідав співак перед сольним концертом з нагоди презентації першого альбому.

Крім цього, у січні 2018 року відбулася й прем'єра кліпу на пісню "Доля" з однойменного альблому. Зйомки відео проходили в камерній обстановці, а основною локацією стала старовинна квартира. Артем Кай у своєму кліпі розповідає про зраду, паралельно зі спогадами про своє минуле кохання. Також в зйомках взяли участь музиканти з Нігерії, які не тільки гармонійно вписалися в сюжет кліпу, а й перейнялися soul музикою. Головну роль коханки Артема в кліпі зіграла співачка і за сумісництвом його дівчина Lida Lee.

На момент написання статті кліп переглянули понад 230 тисяч разів.

Артем Кай також знайомий українцям й участю у популярному вокальному шоу Х-фактор. Хлопець потрапив у 5-й сезон проєкту, і навіть був у тренувальному таборі. На певному етапі музикант покинув шоу, але результатом залишився задоволений. Співак зізнався, що Х-фактор дав йому певну впізнаваність і розуміння того, що запорука успіху – це авторський репертуар.

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