Голос країни 9: учасник Нацвідбору Андрій Хайaт вразив суддів

Молодий співак Андрій Хайaт (KHAYAT), який бере участь у Нацвідборі на Євробачення 2019, розвернув усі крісла у шоу Голос країни 9. Виконавець підкорив тренерів українською народною піснею, яка не залишить вас байдужими!

Андрій Хайат, який виступає під всевдо Адо KHAYAT, має на своєму рахунку вже два кліпи, однак досі він співав для вузької аудиторії. Схоже, тепер хлопець вирішив показати свою творчість мільйонам українців, адже він пройшов не тільки у Нацвідбір на Євробачення 2019, а й розвернув усі тренерські крісла в шоу Голос країни 9.

Це цікаво: Голос країни 9 сезон 1 випуск: хто потрапив у команди тренерів

З дитинства батьки казали йому, що музика – це не професія, але Андрій все ж вирішив іти до своєї цілі. Увесь вільний час впродовж навчання в університеті хлопець присвячує музиці. Ще минулоріч він хотів виступити на Голосі, але тренери набрали команди ще до його черги.

У новому 9 сезону Андрію нарешті пощастило! На сліпих прослуховуваннях він виконав українську народну пісню "В кінці греблі шумлять верби" в сучасній обробці.

Дивитися онлайн виступ Андрій Хайaт – "В кінці греблі шумлять верби" – Голос країни 9 від 20-01-2019:

Саме до Андрія вперше в сезоні розвернулися всі наставники. Після тривалих роздумів співак обрав наставницею Тіну Кароль.

Андрія Хайат

Відзначимо, що свою пісню на Нацвідбір Євробачення 2019 KHAYAT ще не представив.

Дивіться також: Володимир Ткаченко прийшов на Голос країни 9 і розвернув усіх тренерів