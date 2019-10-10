KHAYAT – OSOKA: дивіться новий атмосферний кліп про зраду (18+)

Український співак KHAYAT випустив таємничий кліп на пісню OSOKA з фольклором, метафорами і зрадою. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Популярний український виконавець KHAYAT потішив шанувальників свіжим кліпом на трек OSOKA, який показує історію невзаємного кохання. Дівчина обирає не головного героя, тому перетворюється в осоку, яку вважали символом зради. Яскраві образи, незвичайні костюми та відверті сцени – все це можна побачити у новій роботі KHAYAT.

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"Пісня Osoka для мене свого роду очищення від усього, що зі мною відбувалося раніше. Симбіоз образів, злиття музики і візуальної складової – все зібралося в моїй голові немов пазл. Було вирішено зняти відеороботу саме на цю пісню, тому що в ній я втілив той особливий спектр емоцій, який захотілося висловити не тільки музикою, але і візуально", – поділився сам виконавець.

Дивитися онлайн кліп KHAYAT – OSOKA:

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