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KFC відмовилось обслуговувати чоловіка на возі, а от McDonald's зробив це залюбки

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Ослуговувати чоловіка на возі у KFC відмовилися - фото 1
Ослуговувати чоловіка на возі у KFC відмовилися

В одному з британських міст чоловік приїхав до ресторану швидкого обслуговування KFC на возі з конем. Він хотів купити їжу через вікно для відвідувачів на машинах, проте керівництво йому відмовило.

55-річний Ян Белл, який приїхав зі своїм поні на прізвисько Джо-Джо у KFC, заявив, що відчув себе приниженим після цього інциденту. Чоловік сказав, що він не зробив нічого протизаконного, а лише хотів перекусити.

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Він часто виїжджає на возі, запряженому Джо-Джо. Через травми таза йому важко ходити пішки або керувати машиною, тому поїздки на возі стали порятунком для чоловіка і замінили йому традиційні прогулянки.

KFC відмовилось обслуговувати чоловіка на возі, а от McDonald's зробив це залюбки - фото 410463

Керівництво KFC заявило, що не може обслуговувати клієнтів на возах, оскільки це суперечить вимогам безпеки. Натомість у сусідньому McDonald's, куди Белл відправився після інциденту, за його словами "навіть оком не моргнули", а просто спокійно обслужили його.

У штаб-квартирі KFC відреагували на інцидент, проте встали за захист свого менеджера, пославшись на безпеку гостей, які піддаються загрозі через вози, запряжені кіньми. Сам же Белл додав, що тепер йому цікаво перевірити, як поведуться співробітники Burger King в аналогічній ситуації.

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Джерело: Inter news cast
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