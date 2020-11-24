KFC почала продавати курочку у мобільних безпілотних машинах

У Китаї почали роботу автономні машини популярної мережі швидкого харчування KFC. Мобільні точки з улюбленою їжею під'єднані до мережі 5G, завдяки чому вони можуть орієнтуватися в просторі і розрізняти перешкоди.

Попри розвиток нових автомобільних технологій, багато експертів пророкують, що в найближчі роки нам не варто очікувати появи на дорогах загального користування легальних машин без водія. У деяких регіонах окремих країн дозволена експериментальна експлуатація безпілотних авто, але це поки далеко не масове явище.

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І нещодавно на крок ближче до використання автономних машин стала мережа ресторанів KFC в Китаї. Місцева логістична компанія Neolix і керівництво фастфуду запустили перші автономні точки харчування. Як "вагончики" для продажу їжі використовуються невеликі безпілотні авто, підключені до мережі 5G.

Швидке інтернет-з'єднання дозволяє новим безпілотникам KFC отримувати точні дані про навколишнє середовище, а набір датчиків і радарів по колу авто – миттєве орієнтуватися в просторі.

Користувачі можуть самостійно купити їжу у таких авто за допомогою смартфона, – варто лише відсканувати QR-код, вибрати позиції в меню і розрахуватися.

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