Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

KFC почала продавати курочку у мобільних безпілотних машинах

  • 29
KFC почала продавати курочку у мобільних безпілотних машинах - фото 1

У Китаї почали роботу автономні машини популярної мережі швидкого харчування KFC. Мобільні точки з улюбленою їжею під'єднані до мережі 5G, завдяки чому вони можуть орієнтуватися в просторі і розрізняти перешкоди.

Попри розвиток нових автомобільних технологій, багато експертів пророкують, що в найближчі роки нам не варто очікувати появи на дорогах загального користування легальних машин без водія. У деяких регіонах окремих країн дозволена експериментальна експлуатація безпілотних авто, але це поки далеко не масове явище.

І ще: Співробітниця McDonald's розповіла, як отримати безкоштовну їжу

KFC почала продавати курочку у мобільних безпілотних машинах - фото 436353

І нещодавно на крок ближче до використання автономних машин стала мережа ресторанів KFC в Китаї. Місцева логістична компанія Neolix і керівництво фастфуду запустили перші автономні точки харчування. Як "вагончики" для продажу їжі використовуються невеликі безпілотні авто, підключені до мережі 5G.

Швидке інтернет-з'єднання дозволяє новим безпілотникам KFC отримувати точні дані про навколишнє середовище, а набір датчиків і радарів по колу авто – миттєве орієнтуватися в просторі.

Користувачі можуть самостійно купити їжу у таких авто за допомогою смартфона, – варто лише відсканувати QR-код, вибрати позиції в меню і розрахуватися.

KFC почала продавати курочку у мобільних безпілотних машинах - фото 436352

Читайте також: У TikTok показали несподіваний спосіб приготувати стейк: відео

Джерело: cnet
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
  • 15 листопада, 21:53
  • 1731
Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою
  • 15 листопада, 18:50
  • 215
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • 09 листопада, 10:18
  • 2471
Загрузка...
Новини