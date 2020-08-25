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KFC на час пандемії відмовилася від слогана, який використовує уже 64 роки

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KFC на час пандемії відмовилася від слогана, який використовує уже 64 роки - фото 1

Міжнародна мережа ресторанів швидкого харчування більше не буде використовувати свій популярний лозунг It's Finger Lickin 'Good - "Смачно так, що пальчики оближеш", оскільки вважає його некоректним в нинішній ситуації з COVID-19.

Міжнародна мережа ресторанів швидкого харчування KFC тимчасово відмовилася від слогана It's Finger Lickin 'Good ("Смачно так, що пальчики оближеш"), яким користувалася вже 64 роки.

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"Ми перебуваємо в унікальній ситуації – у нас є знаковий слоган, який не зовсім вписується в поточне середовище. Поки ми припиняємо використання It's Finger Lickin 'Good", – сказала глобальний директор по маркетингу KFC Кетрін Тан-Гіллеспі.

При цьому фанатів KFC заспокоїли – слоган повернеться, коли настане відповідний момент.

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Джерело: global.kfc
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