Кетрін Зета-Джонс показала свою дорослу красуню-дочку

16-річна дочка Кетрін Зети-Джонс і Майкла Дугласа, Керіс, продовжує підкорювати світ моди, причому робить це в компанії своєї мами. Так, разом вони стали головними героїнями нової рекламної кампанії сумок Fendi.

Зйомки пройшли в Римі, а в кадр потрапили не тільки модні аксесуари, але і чудова італійська архітектура. Сама кампанія вийшла дуже ніжною і наповненою любов'ю матері і дочки.

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З італійським брендом актриса і її дочка дружать давно: так, в нарядах від Fendi вони позували для Vanity Fair, а в липні були гостями показу бренду, який пройшов на одному з центральних пагорбів Риму. Модний дебют Керіс відбувся в минулому році, коли вона зі своєю матір'ю знялася у вересневому випуску журналу Town & Country.

Шанувальники 50-річної Кетрін Зети-Джонс високо оцінили нову фотосесію, а також відзначили красу і природність в кадрі її дочки.

Гортайте фотогалерею:

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