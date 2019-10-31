Дрю Беррімор шокувала своїм виглядом на червоній доріжці (фото)

Відома акторка Дрю Беррімор з'явилась на червоній доріжці WD Honors 2019 і викликала доволі неоднозначну реакцію у фанатів. Зірка більше нагадала домогосподарку, аніж актрису.

44-річна американська акторка, продюсерка та бізнесвумен Дрю Беррімор останнім часом доволі рідко з'являється на світських заходах, а недавня її поява на WWD Honors 2019 добряче здивувала. На щорічне святкування творчості в індустрії моди зірка Дюплекса прийшла у доволі незвичайному образі. Майже повну відсутність зачіски і макіяжу доповнила зеленна сукня не по фігурі від Стелли МакКартні та не надто охайний червоний манікюр.

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Прихильники відзначаються, що не найкращий вигляд акторки пов'язаний з тим, що вона змінила пріоритети. Хоча ще кілька років тому Дрю вирішила випробувати себе у ролі б'юті-блогера та навіть випускала власну косметику.

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