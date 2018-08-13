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Попелюшка: Кеті Перрі похизувалась стрункими ногами

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Кеті Перрі показала власну колекцію взуття - фото 1
Кеті Перрі показала власну колекцію взуття / instagram.com/katyperry

Популярна американська співачка Кеті Перрі презентувала власну лінійку взуття, і фанати у захваті.

Американська поп-зірка Кеті Перрі встигає не лише займатись своєю музичною кар'єрою, а й реалізує себе у сфері моди. Нещодавно співачка поділилась кадрами нової авторської лінійки взуття на власному профілі в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 71 млн осіб. Кеті вирішила продемонструвати туфельки на собі, похизувавшись стрункими ніжками, тому не дивно, що допис зібрав понад 600 тисяч лайків.

І ще: Мексиканська ведуча прогнозу погоди похизувалася пишними формами в бікіні

Також зірка нагадала фразу Попелюшки, що одна пара туфель може змінити твоє життя.

Гортайте галерею:

До слова: Дівчина тижня: мексиканська модель та найсексуальніша телеведуча Янет Гарсія

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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