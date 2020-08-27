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Коронавірус Карантин 1 вересня

Кеті Перрі та Орландо Блум стали батьками: перше зворушливе фото

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Кеті Перрі і Орландо Блум - фото 1
Кеті Перрі і Орландо Блум / instagram

Американська співачка Кеті Перрі та голлівудський актор Орландо Блум стали батьками. У пари народилася дочка, яку назвали Дейзі Дав.

Оголошуючи про народження дочки, зоряна пара привернула увагу громадськості до кризи охорони здоров'я, яка посилилася через пандемію коронавірусу.

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Вони закликали жертвувати гроші в Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) для підтримки вагітних і новорожденних. В лютому 2019 року Кеті Перрі розповіла про заручини з Орландо Блумом, пізніше вона також оголосила про свою вагітність. Пара планувала одружитися в Японії влітку, проте їм довелося відкласти церемонію через спалах коронавірусу. Дівчинка стала першою для Перрі, і другою для Блума, у якого є син від екс-дружини Міранди Керр.

Пара познайомилася на 73-й премії Золотий глобус у січні 2016 року. На якийсь час Блум і Перрі розлучалися, проте в лютому 2018 вони оголосили про возз'єднання.

Перрі і Блум - фото 422318
Перрі і Блум

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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