Кеті Перрі показала, як виглядає через 5 днів після пологів

Американська співачка Кеті Перрі, яка 27 серпня народила дівчинку Дейзі від актора Орландо Блума, вперше показала фігуру через п'ять днів після пологів.

Артистка в Instagram-сторіс опублікувала фото, на якому позувала без макіяжу у ванній кімнаті в бюстгальтері для годування і трусиках з високою талією.

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На фотографії знаменитість також позначила бренди свого домашнього луку, а макіяж і зачіску, за словами Кеті, їй забезпечила втома.

Нагадаємо, Кеті Перрі та Орландо Блум заручилися 14 лютого 2019 року. Народження першої спільної дитини (у Блума є дев'ятирічний син Флінн) пара особливо чекала. Актор зізнався, що не може дочекатися, коли у нього народиться дочка, а Кеті розповіла, що довго наважувалася стати матір'ю. "Ми обидва були готові. Це не було помилкою. Це не було випадковістю. Єдине, до чого я не була готова, це коронавірус і американська революція", – коментує зірка.

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